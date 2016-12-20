Kupa maçı 30, Süper Lig maçı 80 TL
Beşiktaş yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarının bilet fiyatlarını açıkladı.
Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 4. maçında 27 Aralık Salı günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da Boluspor'u ağırlayacak. Bilet fiyatları 30 ila 70 TL arasında değişiyor. Öte yandan Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek. Bilet fiyatları 80 ila 345 TL arasında değişiyor. İki maçın da biletleri bugün satışa çıkıyor.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kupa maçı 30, Süper Lig maçı 80 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.