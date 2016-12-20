 Kupa maçı 30, Süper Lig maçı 80 TL – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Kupa maçı 30, maçı 80 TL

    Kupa maçı 30, Süper Lig maçı 80 TL

    yönetimi, ve maçlarının bilet fiyatlarını açıkladı.

    Siyah-beyazlı takım, 4. maçında 27 Aralık Salı günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da Boluspor'u ağırlayacak. Bilet fiyatları 30 ila 70 TL arasında değişiyor. Öte yandan Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek. Bilet fiyatları 80 ila 345 TL arasında değişiyor. İki maçın da biletleri bugün satışa çıkıyor.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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