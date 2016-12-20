Kartal, Bolu semalarında
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. haftasında Boluspor’a konuk oluyor Saat 20.00’deki maç Türkiye’nin yeni kanalı A2’den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'deki ilk yenilgisini hafta sonunda Kasımpaşa'dan alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta mücadelesinde bugün TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, grubundaki ilk iki maçını kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor. Boluspor ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in diğer kupa maçlarında olduğu gibi yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.
İKİ MAÇINI DA 2-1 KAZANDI
Beşiktaş, kupadaki iki maçını da aynı sonuçla kazandı. Deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen siyah- beyazlılar, sahasında da Kayserispor'u Kerim ve Aboubakar ile devirdi.
İKİ MAÇINI DA 2-1 KAZANDI
Beşiktaş, kupadaki iki maçını da aynı sonuçla kazandı. Deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen siyah- beyazlılar, sahasında da Kayserispor'u Kerim ve Aboubakar ile devirdi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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