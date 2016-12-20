 Kartal, Bolu semalarında – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Kartal, Bolu semalarında

    Kartal, Bolu semalarında

    , ’nın 3. haftasında ’a konuk oluyor Saat 20.00’deki maç Türkiye’nin yeni kanalı A2’den naklen yayınlanacak.

    'deki ilk yenilgisini hafta sonunda Kasımpaşa'dan alan , D Grubu 3. hafta mücadelesinde bugün TFF 1. Lig ekibi ile deplasmanda karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, grubundaki ilk iki maçını kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor. Boluspor ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in diğer kupa maçlarında olduğu gibi yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

    İKİ MAÇINI DA 2-1 KAZANDI
    Beşiktaş, kupadaki iki maçını da aynı sonuçla kazandı. Deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen siyah- beyazlılar, sahasında da Kayserispor'u Kerim ve Aboubakar ile devirdi.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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