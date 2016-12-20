Hapoel’e şok yenilgi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Be'er Sheva, Hapoel Ra'anana deplasmanında şok bir mağlubiyet aldı. Netanya Municipal'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Hapoel Raanana 1-0'lık skorla kazandı. Hapoel Be'er Sheva 14. maçında 2. mağlubiyetini aldı ve 34 puanda kaldı. Hapoel Be'er Sheva bu hafta evinde Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:05
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