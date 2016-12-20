 Hapoel’e şok yenilgi – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Hapoel’e şok yenilgi

    Hapoel’e şok yenilgi
    'ın 'ndeki rakibi Hapoel Be'er Sheva, Hapoel Ra'anana deplasmanında şok bir mağlubiyet aldı. Netanya Municipal'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Hapoel Raanana 1-0'lık skorla kazandı. Hapoel Be'er Sheva 14. maçında 2. mağlubiyetini aldı ve 34 puanda kaldı. Hapoel Be'er Sheva bu hafta evinde Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
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