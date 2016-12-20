Boluspor - Beşiktaş | 20.00
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:01
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 18
Yorum
KrAlex Deplasmanda form grafiği rezalet bir M.United maçında 4 gol yemesi ve Kadıköy'de oynanan maçı taraftar desteği ile taktiksel olarak kazanması ve de gruptan lider olarak çıkılması yinede bu tip hataların gözardı edilmemesini göstermez. Hayatta her zaman şanslı olamazsın.
- Cimbom adına ligin seyri
Toplam 4
Yorum
hasan takım güçsüz,,karşı karşıya 7-8 metreden sıneydır,eren topa vuramıyorlar..
- Cimbom adına ligin seyri
Toplam 4
Yorum
hasan takım güçsüz,,, kaleciyle karşı karşıya şut atamıyorlar..gördük Osmanlı maçında....eren, şıneydır, penaltı noktasından topu kaleye sokamadılar..amatör topçu o topları çakıçakıverir..ayıptır..aldığınız paralar harammm..
Boluspor - Beşiktaş | 20.00 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.