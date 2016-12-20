Beşiktaş kupa maçı için Bolu’da
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Boluspor ile oynayacağı maç için kara yoluyla kente geldi. Beşiktaşlı taraftarlar kafileyi çiçeklerle karşılarken, kaptan Tolga Zengin yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi.
Beşiktaş Kaptanı Tolga Zengin İstanbul'dan Bolu'ya 2,5 saat süren yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi. Tolga minik bir taraftarı bol bol öperek çiçek için teşekkür etti.
Boluspor - Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Tolga Özkalfa yönetecek.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 14:20
- Gol asistanı Lens
Toplam 3
Yorum
ali lens iyi oyuncu ama maç seçiyor. sakatlık sonrası hiç riske girmiyor. defansı yardımı hiç yok. kaybettği topun peşinden koşmuyor.
- Serdar Aziz depremi
Toplam 6
Yorum
Yasama Bilgisiz adamlar yönetici olursa olacağı budur. Camdan adamı aldınız şimdi sakatlandı. O pozisyonda sakatlanan adamdan fayda gelmez. Birde dünyanın parasını verdiniz. Şimdi 2 stoper lazım biri sol biri sağ stoper. Biri en az 190 lık olmalı.
- Babel 2 Ocak'ta geliyor
Toplam 19
Yorum
taraftar komik bir yorum olmuş. avrupada beşiktaşı konuşan kimse yok. ancak yediğiniz 8 ler 6 lar konuşuluyodur. çerez diyorlar size...
Beşiktaş kupa maçı için Bolu’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.