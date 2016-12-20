Babel 2 Ocak'ta geliyor
Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki forveti ikna etmeyi başardı... Babel’in önümüzdeki günlerde imza atması, ardından 2 Ocak’taki Antalya kampına katılması bekleniyor.
Devre arasında 2 ya da 3 takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ilk bombasını patlattı ve Deportivo La Coruna'da forma giyen Ryan Babel'le her konuda anlaştı. Hollandalı forvet ile ücret konusunda el sıkışan siyah-beyazlılar, transferi birkaç gün içinde resmiyete kavuşturmayı planlıyor. 30 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Babel'in kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta bittiği için Deportivo'ya bonservis bedeli ödemeyecek.
YILLIK 1.7 MİLYON EURO
Yapılan görüşmeler sonunda bu sezon sonuna kadar 750 bin euro, bir sonraki 2 sezon için ise yıllık ortalama 1.7 milyon euro'ya 'evet' diye Hollandalı yıldız, son detayların karar bağlanmasının ardından imzayı atacak. Transferin planlandığı gibi gerçekleşmesi durumunda liglerin tatile girmesinin ardından İstanbul'a gelecek olan Babel, Beşiktaş'ın 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılacak. Beşiktaşlı yetkililer de Babel ile görüştüklerini doğrularken, resmi imzaların henüz atılmadığını ifade ettiler.
GARİTANO: TEKLİF ALDI, KAFASI KARIŞTI
Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Babel için Deportivo La Coruna cephesinden ilk açıklama geldi. Teknik Direktör Garitano, "Onunla geleceği hakkında bir değerlendirme yaptık. Burada kalmasını istiyoruz. Ancak kafasında bazı fikirler var, bazı teklifler aldı. Neler olacağını göreceğiz" dedi. Garitano ayrıca, "Burada kalıp kalmayacağını, taraftarlara gösterecek bir çaba ya da jest sergilemedi" yorumunda bulundu.
YILLIK 1.7 MİLYON EURO
Yapılan görüşmeler sonunda bu sezon sonuna kadar 750 bin euro, bir sonraki 2 sezon için ise yıllık ortalama 1.7 milyon euro'ya 'evet' diye Hollandalı yıldız, son detayların karar bağlanmasının ardından imzayı atacak. Transferin planlandığı gibi gerçekleşmesi durumunda liglerin tatile girmesinin ardından İstanbul'a gelecek olan Babel, Beşiktaş'ın 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılacak. Beşiktaşlı yetkililer de Babel ile görüştüklerini doğrularken, resmi imzaların henüz atılmadığını ifade ettiler.
GARİTANO: TEKLİF ALDI, KAFASI KARIŞTI
Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Babel için Deportivo La Coruna cephesinden ilk açıklama geldi. Teknik Direktör Garitano, "Onunla geleceği hakkında bir değerlendirme yaptık. Burada kalmasını istiyoruz. Ancak kafasında bazı fikirler var, bazı teklifler aldı. Neler olacağını göreceğiz" dedi. Garitano ayrıca, "Burada kalıp kalmayacağını, taraftarlara gösterecek bir çaba ya da jest sergilemedi" yorumunda bulundu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:45
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