Asist yapan yok
Kartal geçen sezon ilk 15 haftada 33 gol atıp, 22 asist yaparken; bu sezon ise aynı dönemde 27 gol attı ancak 7 asistte kaldı.
Beşiktaş'ta bu sezon ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar bu sezon rakip fileleri tam 27 kez havalandırırken, toplam 7 asist yaptı. Kara Kartallar geçen sezon ise bambaşka bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon ilk 15 haftada 33 gol atarken, toplam 22 de asist yaptı. Cenk Tosun bu sezon 15 lig maçında 10 gol, 2 asistle oynarken; geçtiğimiz sezon ise Gomez aynı periyotta 11 gol atıp hiç asist yapamamıştı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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