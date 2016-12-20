 Asist yapan yok – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Asist yapan yok

    Asist yapan yok

    Kartal geçen sezon ilk 15 haftada 33 gol atıp, 22 asist yaparken; bu sezon ise aynı dönemde 27 gol attı ancak 7 asistte kaldı.

    'ta bu sezon ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar bu sezon rakip fileleri tam 27 kez havalandırırken, toplam 7 asist yaptı. Kara Kartallar geçen sezon ise bambaşka bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon ilk 15 haftada 33 gol atarken, toplam 22 de asist yaptı. Cenk Tosun bu sezon 15 lig maçında 10 gol, 2 asistle oynarken; geçtiğimiz sezon ise Gomez aynı periyotta 11 gol atıp hiç asist yapamamıştı.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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