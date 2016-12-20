''Allah'a şükür sağlıkları iyi''
Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, Bursa maçı sonrası meydana gelen terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı hastanede ziyaret etti. Tolga ziyaret sonrası, "Tabii çok üzgünüz. Allah'a şükür sağlıkları iyi. Buraya bir nebze de olsa onlara moral verebilmek için geliyoruz. Bir istekleri var mı soruyoruz. 5-10 dakika da olsa yüzlerini üldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:54
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