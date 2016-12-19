 Vincent Aboubakar kızdırdı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    kızdırdı

    Vincent Aboubakar kızdırdı
    'ın sezon başı Porto'dan kiraladığı kötü performansıyla saç-baş yoldurmaya devam ediyor. Kamerunlu futbolcu son olarak Kasımpaşa maçında yokları oynayınca sabırları da taşırdı. 13 lig maçında sadece 2 gol atabildi. Aynı dönemde Gomez'in 9 golü vardı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 24 yaşındaki forvetle birebir görüşme yapacağı öğrenildi. Siyahbeyazlılar devre arası hücum hattına takviye yapılacak.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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