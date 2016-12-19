 Taraftar desteği – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Taraftar desteği

    Taraftar desteği
    Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa yenilgisine rağmen taraftarın desteğini yanında buldu. Seyirciler, Kasımpaşa maçı sonrası takımlarını tribüne davet ederken oyuncuları ayakta alkışladı. Özellikle Oğuzhan Özyakup'un iki kere çağırılması dikkat çekti.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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