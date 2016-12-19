 Samed’in aklı Beşiktaş’ta – Fotomaç – 19 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Samed’in aklı ’ta

    Samed’in aklı Beşiktaş’ta
    Kariyerini 'de sürdüren 'ın ısrarla istediği biliniyor. Siyah-beyazlıların radarında olan 19 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinin sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetti. Samed, birçok genç futbolcunun teknik direktör Şenol Güneş'in elinde yıldıza dönüştüğünü belirtip kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediğini Auxerre yönetimine iletti. Samed Kılıç bu sezon Fransız ekibinin formasıyla 10 karşılaşmaya çıktı, rakip ağları 1 kez sarstı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samed’in aklı Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.