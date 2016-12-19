 Rhodolfo döküldü Marcelo arandı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    döküldü Marcelo arandı

    Rhodolfo döküldü Marcelo arandı
    Kartal'ın Kasımpaşa'ya yenildiği mücadelede savunma ikilisi bozulmuştu. Marcelo cezası nedeniyle forma giymediği için yerine oynamıştı. Ancak geçirdiği ağır sakatlık sonrası bir türlü eski formuna ulaşamayan Brezilyalı çok aksadı. Topu oyuna sokmakta zorlanan Rhodolfo, Dusko Tosic ile hiç anlaşamadı. Marcelo, Gaziantepspor karşılaşmasıyla beraber yeniden ilk 11'e dönecek.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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