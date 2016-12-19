Quaresma'da son dakika gelişmesi

Albayrak, yaptığı açıklamada, "Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılma durumu yok. O burada mutlu ve biz de kendisinden memnunuz. Quaresma'ya yeni sözleşme teklif ettik. Tatile gidip gelecek, inşallah yeni sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.

Ricardo Quaresma'nın kendisine ait sosyal medya hesabından Şampiyonlar Ligi ile ilgili yaptığı paylaşıma değinen Albayrak, "Kendisiyle konuştum. Paylaşımı Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgilidir. Şampiyonlar Ligi'ni özleyeceği yönündeki bir paylaşımdır." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak"

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyete değinen Metin Albayrak, bu kaybı telafi edecek güçte olduklarını ve sezon sonunda yine şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Quaresma konusundaki haberlerin yanı sıra alınan sonucun ardından Beşiktaş'ta çözülme oluyormuş gibi bir havanın oluşturulduğunu ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

"Takım çözülüyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Geçen sezonla aynı durumdayız. Liderden 2 puan gerideyiz. Geçen sezonun ilk yarısında iki kere yenilmiştik. Telafi edecek güçteyiz. Takımımız da o bilinçte. Sezon sonunda şampiyon olacak şekilde başkan, yönetim ve hoca, hep birlikte çalışıyoruz. Bir, iki takviye ile tekrar hedeflerimize yoğunlaşacağız. Önemli olan sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak."