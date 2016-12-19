Quaresma'da son dakika gelişmesi
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Portekizli futbolcuları Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını ve kendisiyle yeni sözleşme imzalayacaklarını söyledi.
Ricardo Quaresma'nın kendisine ait sosyal medya hesabından Şampiyonlar Ligi ile ilgili yaptığı paylaşıma değinen Albayrak, "Kendisiyle konuştum. Paylaşımı Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgilidir. Şampiyonlar Ligi'ni özleyeceği yönündeki bir paylaşımdır." ifadelerini kullandı.
"Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak"
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyete değinen Metin Albayrak, bu kaybı telafi edecek güçte olduklarını ve sezon sonunda yine şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.
Quaresma konusundaki haberlerin yanı sıra alınan sonucun ardından Beşiktaş'ta çözülme oluyormuş gibi bir havanın oluşturulduğunu ifade eden Albayrak, şunları söyledi:
"Takım çözülüyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Geçen sezonla aynı durumdayız. Liderden 2 puan gerideyiz. Geçen sezonun ilk yarısında iki kere yenilmiştik. Telafi edecek güçteyiz. Takımımız da o bilinçte. Sezon sonunda şampiyon olacak şekilde başkan, yönetim ve hoca, hep birlikte çalışıyoruz. Bir, iki takviye ile tekrar hedeflerimize yoğunlaşacağız. Önemli olan sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak."
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:42
- Babel günleri sayıyor
Toplam 7
Yorum
Eaglewatch81 İzlenen kartal değil Kartal bakışlı kardeşim Hepiniz futbol dahisi olmuşunuz maaşalah siz sadece sonuç odaklı düşünebilirsiniz olcay takımda oynarken beşiktaş ta bir sorun yoktu şimdiki hali ortada
- Galatasaray'da kupa hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
Enda Hamit mi o :) yaşıyo mu o ya hala ben 10 senedir görmüyorum o adamı :D para veriyolar mı hala buna yoksa karın tokluğuna mı eşeleniyo :D:D
- Eşi benzeri yok!
Toplam 3
Yorum
oğuz bence bu stad yine boş olacak çünkü fb ile yapcaz kimse gelmiyecek
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