Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Q7 yaptığı paylaşımda 'Bunu özleyeceğim' ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki yıldızı Quaresma, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, akıllara 'Devre arasında ayrılacak mı' sorusunu getirdi. Takım olarak siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdikleri bir anın görüntülerini paylaşan Quaresma, 'Bunu özleyeceğim' ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ın yıldızının devre arasına sadece bir hafta kala yaptığı bu paylaşım sosyal medyada 'devre arasında ayrılacak mı' tartışmasını başlattı.
Beşiktaş'ın yıldızının devre arasına sadece bir hafta kala yaptığı bu paylaşım sosyal medyada 'devre arasında ayrılacak mı' tartışmasını başlattı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a ‘Yeni Romario’
Toplam 8
Yorum
BALON BÖYLE BİR TRANSFERİN OLMAYACAĞINI YAZAN DAHA İYİ BİLİR BENCE. GERİSİ BOŞ
- Beşiktaş’a ‘Yeni Romario’
Toplam 8
Yorum
1903bjk Uydurma! Beşiktasın forvete Şağlam tecrübesi olan yetenekli bi yıldız alması lazım gecen sene ki gomez gb coluk cocukla ugrascak vakit yok!!!!!
- Eşi benzeri yok!
Toplam 1
Yorum
metin stat guzel simdi icini dolduracak takim lazim bize
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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