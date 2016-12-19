 Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

    Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Q7 yaptığı paylaşımda 'Bunu özleyeceğim' ifadesini kullandı.

    Beşiktaş'ın 33 yaşındaki yıldızı Quaresma, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, akıllara 'Devre arasında ayrılacak mı' sorusunu getirdi. Takım olarak siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdikleri bir anın görüntülerini paylaşan Quaresma, 'Bunu özleyeceğim' ifadesini kullandı.

    Beşiktaş'ın yıldızının devre arasına sadece bir hafta kala yaptığı bu paylaşım sosyal medyada 'devre arasında ayrılacak mı' tartışmasını başlattı.


    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:40
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