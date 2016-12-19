Ne oldu sana Ozi?
Geçtiğimiz sezon ilk 15 haftada 9 gole katkı yapan ve şampiyonlukta önemli rol oynayan Oğuzhan Özyakup kayboldu. Bu sezon sadece 3 gole katkı yapabildi.
SOSA'YI ARIYOR
Bir arada dünyaca ünlü yıldız Zinedine Zidane benzetmesi yapılan Oğuzhan Özyakup'taki düşüşte sakatlığının yanı sıra çok iyi anlaştığı Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasının da etkili olmuş olabileceği belirtiliyor. Ozi saha içinde çok iyi anlaştığı ve neredeyse bakmadan paslaştığı Arjantinli yıldız gittikten sonra etkisini yitirdi. Bu ayrılık Sosa'ya da yaramadı. Tangocu, büyük umutlarla gittiği Milan'da ıskartaya çıktı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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