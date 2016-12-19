 Ne oldu sana Ozi? – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Ne oldu sana Ozi?

    Ne oldu sana Ozi?

    Geçtiğimiz sezon ilk 15 haftada 9 gole katkı yapan ve şampiyonlukta önemli rol oynayan kayboldu. Bu sezon sadece 3 gole katkı yapabildi.

    Kasımpaşa karşısında namağlup unvanını kaybeden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'taki düşüş dikkat çekiyor. Geçen sezon oynadığı futbolla şampiyonluğa önemli katkı yapan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in ilk 15 haftasında 4 gol atıp, 5 asist yaparak toplamda 9 gole katkı sağlamıştı. Ozi bu sezon ise aynı dönemde sadece 3 gole (2 gol, 1 asist) katkıda bulunabildi. Oğuzhan'ın performansının yanı sıra oyunda kaldığı süre de azaldı. Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezonun ilk 15 haftasında 1082 dakika sahada kalırken, bu sezon 767 dakika süre alabildi. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez ismi olan Oğuzhan'ın giderek düşen formu siyah-beyazlıları da bir hayli endişelendiriyor.

    SOSA'YI ARIYOR
    Bir arada dünyaca ünlü yıldız Zinedine Zidane benzetmesi yapılan 'taki düşüşte sakatlığının yanı sıra çok iyi anlaştığı Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasının da etkili olmuş olabileceği belirtiliyor. Ozi saha içinde çok iyi anlaştığı ve neredeyse bakmadan paslaştığı Arjantinli yıldız gittikten sonra etkisini yitirdi. Bu ayrılık Sosa'ya da yaramadı. Tangocu, büyük umutlarla gittiği Milan'da ıskartaya çıktı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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