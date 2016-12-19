 Kupa hazırlığı hemen başladı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kupa hazırlığı hemen başladı

    Kupa hazırlığı hemen başladı
    'de haftayı 2-1'lik Kasımpaşa yenilgisiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler kupa randevusuna çevrildi. Siyah-beyazlılar yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Boluspor maçının çalışmalarına başladı. Duran top ve şut idmanının ardından yarım sahada çift kale maç yapıldı. Kupada ilk 2 maçını 2-1'lik skorlarla kazanmıştı. Akyazı Stadı'nın açılışına giden Şenol Güneş yoktu.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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