 Kartal’ın affı yok: 3-0 – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kartal’ın affı yok: 3-0

    Kartal’ın affı yok: 3-0
    'nde dün Bursa Bld.'yi konuk eden Beşiktaş, rakibine set vermedi. Siyah-beyazlılar 25-20, 25-22 ve 25-22'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı.Oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: İdmanocağı-Nilüfer Bld.: 3-2, F.Bahçe-Seramiksan: 3-1, Eczacıbaşı-Sarıyer: 3-0.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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