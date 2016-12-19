Kartal'da rota Maicon Marques
Sezonun ilk yarısında Ricardo Quaresma hariç kanat oyuncularından verim alamayan siyah-beyazlılar transfere sarıldı. Hedefte Lokomotiv’in yıldızı Maicon Marques var.
LAKABI 'BREZiLYALI BOLT'
Maicon Marques, 1.81 boyunda 74 kilo. Daha çok sol kanatta görev yapıyor. Bu sezon Rusya Ligi'nde 12 maçta 4 kez fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı. 2010'dan beri Lokomotiv forması giyen başarılı futbolcu müthiş süratiyle biliniyor. 'Brezilyalı Bolt' lakabıyla ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt'a benzetilen Maicon, da kariyerinde böyle bir değişikliğe sıcak bakıyor. Kontratının sezon sonunda bitecek olması da Beşiktaş için bir avantaj. Rus kulübü onu düşük bir bonservis ücretiyle elden çıkarabilir. Sol ayağını raket gibi kullanan Maicon çok iyi bir bitirici. Kafa topları ve ikili mücadeleleri kazanmasıyla bilinen 26 yaşındaki futbolcunun önemli özelliklerinden biri de savunmasına yaptığı yardım. Şenol Güneş de bu sebeple onu çok istiyor.
GEÇEN SEZON TOLGA'YI AVLADI
Maicon Marques, Beşiktaş'a yabancı bir isim değil. 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kartal'a rakip olmuştu. Maicon, Rusya'da oynanan mücadelede siyah-beyazlıları avlamıştı. Bu maçtaki iyi futboluyla da Beşiktaş'ın radarına takılmıştı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Kartal'da rota Maicon Marques haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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