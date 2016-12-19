 Kartal'da rota Maicon Marques – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kartal'da rota

    Kartal'da rota Maicon Marques

    Sezonun ilk yarısında Ricardo Quaresma hariç kanat oyuncularından verim alamayan siyah-beyazlılar transfere sarıldı. Hedefte Lokomotiv’in yıldızı var.

    Siyah-beyazlılarda kanat oyuncularının bu sezonki performansı tam anlamıyla hayal kırıklığı... Ricardo Quaresma dışındaki isimlerden Kerim Frei, Olcay Şahan o bölgede oynadığı zaman Ömer Şişmanoğlu, Vincent Aboubakar gibi isimlerden fayda görmeyen Kartal transfere sarıldı. Hücumda etkili olamadıkları gibi savunmada iki beki yalnız bırakan bu futbolcular yüzünden rakiplerini durdurmakta da güçlük yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu bölgeye mutlak transfer isterken hedefte Lokomotiv Moskova'da forma giyen Maicon Marques var. Siyah-beyazlılar devre arasında 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

    LAKABI 'BREZiLYALI BOLT'
    , 1.81 boyunda 74 kilo. Daha çok sol kanatta görev yapıyor. Bu sezon Rusya Ligi'nde 12 maçta 4 kez fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı. 2010'dan beri Lokomotiv forması giyen başarılı futbolcu müthiş süratiyle biliniyor. 'Brezilyalı Bolt' lakabıyla ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt'a benzetilen Maicon, da kariyerinde böyle bir değişikliğe sıcak bakıyor. Kontratının sezon sonunda bitecek olması da Beşiktaş için bir avantaj. Rus kulübü onu düşük bir bonservis ücretiyle elden çıkarabilir. Sol ayağını raket gibi kullanan Maicon çok iyi bir bitirici. Kafa topları ve ikili mücadeleleri kazanmasıyla bilinen 26 yaşındaki futbolcunun önemli özelliklerinden biri de savunmasına yaptığı yardım. Şenol Güneş de bu sebeple onu çok istiyor.

    GEÇEN SEZON TOLGA'YI AVLADI
    Maicon Marques, Beşiktaş'a yabancı bir isim değil. 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kartal'a rakip olmuştu. Maicon, Rusya'da oynanan mücadelede siyah-beyazlıları avlamıştı. Bu maçtaki iyi futboluyla da Beşiktaş'ın radarına takılmıştı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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