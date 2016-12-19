‘İsteyen gidebilir’

Kartal'ın eski golcüsü Mario Gomez, Wolfsburg'dan ayrılmak isteyen takım arkadaşları Draxler ve Luiz Gustavo'ya destek çıktı. Yıldız isim "Bir oyuncu o kulüpte oynamak istemiyorsa gitmesine izin verilmelidir. Gidene dur diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.