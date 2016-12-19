 ‘İsteyen gidebilir’ – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    ‘İsteyen gidebilir’

    ‘İsteyen gidebilir’
    Kartal'ın eski golcüsü Mario Gomez, Wolfsburg'dan ayrılmak isteyen takım arkadaşları Draxler ve Luiz Gustavo'ya destek çıktı. Yıldız isim "Bir oyuncu o kulüpte oynamak istemiyorsa gitmesine izin verilmelidir. Gidene dur diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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