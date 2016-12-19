 İstesem oraya atamazdım – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    İstesem oraya atamazdım

    İstesem oraya atamazdım
    'ın 'ya kaybettiği maçta kendi kalesine gol atarak mağlubiyette payı olan soyunma odasında herkesten özür diledi. 31 yaşındaki futbolcu, hocası Şenol Güneş'in yanına gidip "Benim yüzümden yenildik. İstesem o topu oraya vuramazdım. Herkesten özür diliyorum. Büyük bir şanssızlık yaşadım" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün sağ kanatta yalnız kaldığını, önünde oynayan Quaresma'nın savunmaya hiç yardım etmediğini belirtti.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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