 Gabiol için rakip Liverpool – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Gabiol için rakip

    Gabiol için rakip Liverpool
    Kartal'ın kadrosuna katmak istediği transferinde önüne bir engel daha çıktı. Devre arası İnter'den ayrılacak olan Brezilyalı genç yeteneği, Beşiktaş ve Las Palmak istiyordu. Siyah-beyazlıların bu transferi bitirmek için önde olduğu ifade ediliyordu. Ancak devreye 'un da girmesi işleri karıştırdı. İngilizlerin teklifi 20 yaşındaki yıldızın aklını çeldi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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