 Boyko rezil oldu! – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Boyko rezil oldu!

    Boyko rezil oldu!
    Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş'in gönderilmesini istediği , 'ya kiralanmıştı. Ukraynalı kaleci takımının Sevilla'ya 4-1 yenildiği maçta oldukça kötü bir performans sergiledi. 28 yaşındaki eldiven 25 ile 36. dakikalar arasında 4 gol yedi. Boyko, Malaga'da şans bulduğu 5 maçta kalesinde 9 gol gördü. Şenol Güneş, Boyko'nun kesinlikle takıma dönmesini istemiyor.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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