Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre kaleci Tolga Zengin, stadın çevresinde emniyet güçlerini hedef alan terör saldırısında yaralanan vatandaşlara tedavi gördükleri Acıbadem Taksim Hastanesinde ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası BJK TV'ye açıklamada bulunan Tolga, çok üzgün olduklarını belirterek, "Geçen haftaki polis kardeşlerimize olan saldırıdan sonra asker kardeşlerimize yapılan saldırıdan dolayı çok üzgünüz. Kelimelerle anlatılabilecek şeyler değil. Burada ailelerini görüyoruz. Üzgün, perişan haldeler. Allah'a çok şükür sağlıkları iyi. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Buradaki yaralılarımıza da en kısa zamanda Allah'tan acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkes için zor bir durumun yaşandığını ifade eden Tolga Zengin, şunları kaydetti:

"Bir nebze de olsa onlara moral verebilmek için buraya geliyoruz. Bir istekleri var mı onu soruyoruz. Çünkü onlara ve ailelerine gerçekten çok şey borçluyuz. Neticesinde ben de bir evlat babasıyım. Evladın ne olduğunu iyi bilen biriyim. Dediğim gibi Allah eksikliklerini göstermesin. Çok zor şeyler. Ziyaret ettim. 5-10 dakika da olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. En azından onları unutmadığımızı bilmelerini istedik. Bizim için çok değerliler."