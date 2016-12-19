 Beşiktaş’a ‘Yeni Romario’ – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Beşiktaş’a ‘Yeni Romario’

    Beşiktaş’a ‘Yeni Romario’
    Brezilya basını bir kez daha siyah-beyazlıların 'den 'u istediğini yazdı. 19 yaşında, 1.79 boyundaki forvet 'Yeni Romario' olarak biliniyor. İngiliz ve Fransız kulüplerinin de peşinde olduğu Richarlison, Mineiro'da 24 karşılaşmada 9 gol attıktan sonra Fluminense'ye transfer olmuştu. Genç yıldız adayı yeni takımında ise 4 gol kaydedebildi. Kartal'ın geleceğe yatırım olarak Richarlison'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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