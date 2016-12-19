Beşiktaş liderliği unuttu
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek namağlup unvanını yitiren Beşiktaş, geçen sezona göre liderlik özelliğini de kaybetti.
Süper Lig'in 15. haftası öncesinde Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan ancak Kasımpaşa'ya mağlup olarak 32 puanlı rakibinin 3 puan gerisine düşen Beşiktaş, 14 haftadır zirve hasreti yaşıyor.
Ligde 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgisi olan siyah-beyazlı takım, 2. sırada bulunuyor.
- Sadece ilk hafta lider olabildi
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı takım, sadece ilk hafta zirvede yer alabildi.
Ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, sonraki 14 haftada zirveyi geriden takip etti. 3 ve 5. haftalarda 3. sırada kalan siyah-beyazlı takım, diğer 12 hafta ise Medipol Başakşehir'in arkasında zirve takibi yaptı.
- Fırsatları değerlendiremedi
Beşiktaş, zaman zaman yakaladığı liderlik fırsatlarını da değerlendiremedi.
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Osmanlıspor ile berabere kalmasının ardından averajla da olsa liderlik şansı yakalayan siyah-beyazlı takım, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalınca bunu gerçekleştiremedi.
Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen ve liderlikteki rakibinin yine berabere kalmasıyla puanları eşitleyen siyah-beyazlı takım, 12. haftada Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılınca yine öne geçme fırsatını kullanamadı. Beşiktaş, 13. haftada ayağına gelen fırsatı bir kez daha değerlendirememenin sıkıntısını yaşadı. Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile berabere kalması sonrası Fenerbahçe derbisine çıkan siyah-beyazlı takım, bu maçta 2 puan yitirdi.
Medipol Başakşehir ile ligin 15. haftasına otuz ikişer puanla giren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya yenilerek 32 puanla 2. sırada kaldı. Medipol Başakşehir ise Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan öne geçti.
- Geçen sezonun büyük bölümünde zirvedeydi
Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezonun 15. haftasına kadar 10 kez liderlik koltuğunda oturdu.
Sezona lider olarak başlayan siyah-beyazlı takım, sonraki 4 haftada zirvenin uzağında kalırken, 6. haftadan itibaren rakiplerinin önüne geçmeyi bildi. 6. haftadan 15. haftaya kadar lider olan Beşiktaş, zirvedeki yerini kalan haftalarda da koruyarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı.
Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde sadece 5 hafta ilk sırada yer almazken, 29 hafta liderlik koltuğunda oturarak şampiyonluk kupasını kazandı.
- 2014-2015'te de liderliği vardı
Siyah-beyazlı takım, 2014-2015 sezonunda ilk 15 haftanın büyük bölümünde rakiplerinin önünde olmayı başarmıştı.
Beşiktaş, teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 15 haftalık bölümde 9 kez liderlik koltuğunda oturdu. Siyah-beyazlı takım, sonraki süreçte 5 kez daha zirvede yer almıştı ancak şampiyonluğa ulaşamamıştı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:49
- Ne oldu sana Ozi?
Toplam 16
Yorum
hattrick Oğuzhan kaç sezondur bu takımda futbolunda fark edilir olumlu bir gelişme oldu mu ? Maçlardaki görüntüsüne bakın bir hırs bir ruh görebiliyor musunuz ? Kişilik olarak takımın yenik duruma düşmesinden rahatsız oluyor mu ? Peki bu sorulara kaçımız evet diyebilir ? Evet demiyorsak Oğuzhan bu takımın futbolcusu değildir . Protesto edilmesi de yakındır .
- Erdoğan'ın şaheseri
Toplam 31
Yorum
arap kim dir benim bayrağım benim cumhurbaşkanım benim başkanımın yanında kim ki o bayrağı asılıyor trabzon yönetimi hesap ver türklük den ne zaman çıktın
- Şenol Güneş: Hayırlı olsun
Toplam 12
Yorum
OFLİİİ YAHU ŞU STADA BİR SPONSOR BULUNAMADI.STADIN ADINI ŞENOL GÜNEŞ KOYDULAR.DEMEKKİ SPONSOR ŞENOL GÜNEŞ HERHALDE.EEEE NE KADAR VERECEK BU İŞİN Bİ ÜCRETİ OLMALI .KOSKOCA STADA ŞENOL GÜNEŞ ADINI KOYUYORSAN BUNUN Bİ BEDELİ OLMALI. YOKSA BEDAVAYAMI GİTTİ İSİM HAKKI. O ZAMAN NE DERLER YAZIKLAR OLSUN DERLER Bİ DÜNYA PARA GELECEKTİ SPONSORLUKTAN ..O DA GİTTİ.BÜYÜK BAŞARI.
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