 Babel günleri sayıyor – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Babel günleri sayıyor

    Babel günleri sayıyor

    Kartal'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı transferinin resmiyet kazanmasını bekliyor.

    Kartal'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı transferinin resmiyet kazanmasını bekliyor. Kasımpaşa'daki futboluyla iz bırakan Hollandalı oyuncu kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmek istiyor. 'a "Evet" diyen futbolcu siyah-beyazlılar ile kendisini bırakmak istemeyen Deportivo'nun anlaşmasını bekliyor. Babel, dün gece Deportivo'nun Osasuna'yı 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Emre Çolak ise Andone'nin attığı ilk golün asistini yaptı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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