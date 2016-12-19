 Andreas Beck: Ben hep hazırım – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    : Ben hep hazırım

    Andreas Beck: Ben hep hazırım
    Kartal'da 'in sezonu kapatmasının ardından dün de Kasımpaşa maçında Adriano sarı kart görünce cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş iki sol bekinin birden forma giyemeyeceği Gaziantepspor mücadelesinde Andreas Beck'i oynatacak. Alman futbolcu "Ben hep hazırım. Sol bekte de geçmişte oynadım. Önemli olan takıma katkı vermek" diye konuştu.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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