 Uyurgezer gibiydik! – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Uyurgezer gibiydik!

    Uyurgezer gibiydik!

    Güneş, Kasımpaşa karşısında iyi oynamadıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ve golü de bulduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “İkinci yarıda etkili olamadık. Anlamsız iki gol yedik. Kazanma isteğimizin az olması mağlubiyeti getirdi” diye konuştu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , maçın geneline baktıklarını iyi oynamadıklarını ifade ederek, "Kasımpaşa'nın galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

    Maçın başında oyunun kontrolünü aldıklarını belirten Güneş, "İlk yarı gol de bulduk ama ikinci yarı uyurgezer gibiydik. 2-3 dakikada anlamsız 2 gol yedik. Ataklarımızı fazlalaştırdık ama oyun kalitemizin altındaydı. Rakibimizin kazanmak isteği onlara 3 puan getirdi. Hızlı tempolu oynamamak netice getirmedi. Koşana, kazanma isteği olana Allah daha çok yardım eder. Kazanma isteğimizin az olması yenilgiyi getirdi. Rakip öyle ya da böyle 3 puan aldı. Aldığı için hak ettiklerini düşünüyoruz, tebrik ederim" dedi.

    Yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini kaydeden tecrübeli hoca sözlerini şöyle tamamladı: Rakip bize oynama şansı verdi ama oraya giden oyuncuların etkisi olmadı. Duran toplardan pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Aboubakar hafta arası maç oynadı ama üretken olmadı. Takımın tümüne baktığımızda iyi oynamadık. Sorumlusu benim. Onlara ben görev verdim. Hafta arası oynamayan oyuncuların daha diri olacağını düşündüm ama olmadı. Bu konuda hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim.

    ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
    Güneş, maç sonrası Kayseri'de yaşanan terör saldırısına da tepki gösterdi. Çok üzgün olduklarını kaydeden siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Bugün kötü bir gün geçirdik. Türkiye için kötü bir gündü. Acımız çok büyük. Maalesef yine şehitlerimiz var. Türkiye bunu hak etmiyor. Maalesef insanlarımızı kaybediyoruz. Türkiye bunları hak etmiyor. Bu şekilde hiçbir yere varılmaz. Ölenlerin ailesine, kendisine yazık oluyor. İnsanlara yazık oluyor" ifadesini kullandı.

    UNVAN PEŞİNDE DEĞİLİM
    Şenol Güneş, isminin Akyazı Stadı'na verilecek olmasının sorulmasın üzerine ise, "Ben unvan peşinde değilim. Başka birine verilse daha çok mutlu olurdum. Benim bir yere ismimin verilmesi benim için önemli değil. Ben şehirde kendi varlığımı hissediyorum zaten. Tabii benim ismimi verirseler de niye verdiler diyecek değilim" açıklamasını yaptı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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