 Üst üste 4. kez boş geçti – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Üst üste 4. kez boş geçti

    Üst üste 4. kez boş geçti

    Ligde 2 gol kaydeden Vincent gol hasretini sürdürdü.

    Son olarak Adanaspor mücadelesinde ağları sarsan Kamerunlu futbolcu, üst üste 4. maçını da boş geçmiş oldu. Gol atamasa da çabasıyla tribünlerden alkış alan, estetis çalımlarıyla Kasampaşalıların başını döndüren 24 yaşındaki , 72. dakikada ise oyundan alındı. Tabelada kendi numarasını görmesine şaşıran siyahbeyazlı yıldız, yerini Kerim'e bıraktı. Aboubakar'ın çıkması taraftarlarca da garipsendi. Genç futbolcu maç sonrası ummadıkları bir yenilgi aldıklarını belirtti.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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