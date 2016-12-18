 Tosun paşa çare olmadı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Tosun paşa çare olmadı

    Tosun paşa çare olmadı

    Milli yıldız, ligde 10. golünü atarak krallık yarışında ilk sıradaki yerini pekiştirdi Fakat siyah-beyazlı takım, Tosun Paşa’nın gol attığı bir maçtan ilk kez yenik ayrıldı

    Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü çeken Cenk Tosun yine iş başındaydı ama bu kez Kartal'ı o da kurtaramadı. Bu sezon ligde forma giydiği 15. karşılaşmasında 10. golünü Kasımpaşa'ya atan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takım için geceyi güzel başlattı. Ancak ikinci devrenin hemen başında gelen goller sonrası oyun dönmedi. Ve Beşiktaş, 'un gol attığı bir maçı ilk kez kaybetti. Süper Lig'de üç sezondur Beşiktaş forması giyen 1991 doğumlu Tosun Paşa, Beşiktaş ile 18 farklı maçta toplam 23 gol attı. Beşiktaş, Cenk Tosun'un gol attığı daha önceki bu maçların 14 tanesini kazanırken 4 kez berabere kalmıştı. Milli futbolcu ayrıca attığı 23 golün 12 tanesini iç sahada, 11'ini de deplasmanda kaydetti.

    ŞOKU ATLATAMADIK
    Öte yandan Cenk Tosun, dün gece gol krallığında ilk sıradaki yerini de pekiştirdi. Attığı kafa golünün ardından kameralara giderek asker selamı veren siyah-beyazlı futbolcu, dün Kayseri'deki hain terör saldırısı şehit düşen askerlerimi de andı. Tosun Paşa, ikinci yarının başında gelen gollerle şok yaşadıklarını belirterek "Bu şoku atlatmak zaman aldı" dedi. "Kazanmak için yeterince gayret göstermedik" diyerek öz eleştiride de bulunan golcü oyuncu, "Şimdi kupa sınavına ve Gaziantepspor maçına tam manasıyla konsantre olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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