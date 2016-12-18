Tosun paşa çare olmadı
Milli yıldız, ligde 10. golünü atarak krallık yarışında ilk sıradaki yerini pekiştirdi Fakat siyah-beyazlı takım, Tosun Paşa’nın gol attığı bir maçtan ilk kez yenik ayrıldı
ŞOKU ATLATAMADIK
Öte yandan Cenk Tosun, dün gece gol krallığında ilk sıradaki yerini de pekiştirdi. Attığı kafa golünün ardından kameralara giderek asker selamı veren siyah-beyazlı futbolcu, dün Kayseri'deki hain terör saldırısı şehit düşen askerlerimi de andı. Tosun Paşa, ikinci yarının başında gelen gollerle şok yaşadıklarını belirterek "Bu şoku atlatmak zaman aldı" dedi. "Kazanmak için yeterince gayret göstermedik" diyerek öz eleştiride de bulunan golcü oyuncu, "Şimdi kupa sınavına ve Gaziantepspor maçına tam manasıyla konsantre olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:24
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
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Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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