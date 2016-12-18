Tek yürek tek renk

İki takım oyuncuları maç öncesi sahaya birlikte çıktı, ‘Terörü lanetliyoruz’ pankartı açtı.

Kayseri'de dün sabah saatlerinde gerçekleşen hain saldırıyı kınayan Kasımpaşa ve Beşiktaşlı oyuncular, karşılaşma öncesi tek yürekti. Sahaya birlikte çıkan iki takım futbolcuları birlikte taşıdıkları, "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartı açtı. Bu sırada tribünler de terörü lanetleyen tezahüratlarda bulunurken, başlangıç düdüğü öncesi Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca lacivert-beyazlı oyuncular ısınmak için sahaya çıktıklarında "Halep Srebrenitsa olmasın" yazılı pankartı da taşıdı. Tribündeki taraftarlar da, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarıyla uzun süre hain saldırılara tepkileri gösterdi.