Tartışmalı pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa karşısında Cenk Tosun'un 31. dakkadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan, Tunay Torun'dan topu kaparak takımını atağa kaldırdı. Topla birlikte yarı sahayı geçen Cenk Tosun pasını sol kanattaki Vincent Aboubakar buluşturdu. Topla birlikte yaklaşık 30 metre koşan Vincent Aboubakar ceza sahası içine girip Ricardo Quaresma'ya pasını gönderdiği topu takip eden Cenk Tosun kafa vuruşunu yaparak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
Beşiktaş'ın golü bulduğu hızlı hücum öncesi yerde kalan Kasımpaşa oyuncusu Tunay Torun, Tolgay Arslan'ın bileğine bastığı gerkçesiyle faul itirazlarında bulundu. Maçın hakemi Halil Umut Meler bu pozisyonda devam kararı verdi.
TOLGAY'DAN DEVRE ARASINDA İTİRAF!
Kasımpaşalı oyuncu Tunay Torun, Beşiktaş'ın attığı golden önce Tolgay'ın kendisine faul yaptığını söyledi. Devre arasında soyunma odasına girerken Beşiktaşlı oyuncuyla aralarında geçen diyaloğu anlatan Tunay, "O pozisyonda ben kendimi bıraksam ne olacak. Orada bir tekme yedim. Zaten devre arasında Tolgay'la içeri girerken konuştuk onu. Faul olduğunu söyledi bana. Ama hakemler hata yapar onlar da insan. Belki de böyle olması gerekiyormuş sonuça biz aldık 3 puanı." diye konuştu.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:45
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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