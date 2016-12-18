Potanın kralı
Beşiktaş Sompo Japan’ın son kurbanı Banvit oldu. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 8 sayı geride kapattığı karşılaşmayı 11 sayı farkla kazandı, maç fazlasıyla zirveye kuruldu.
THOMPSON YILDI ZLAŞTI
Beşiktaş ikinci yarıda Stimac ve Roll'ün sayılarıyla farkı kapattı. Son periyotta da 22-13'lük bir bir skor yakalayan Kartal, salondan 80-69'luk galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Beşiktaş'tan Thompson oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Dİ Büyükçekmece-İstanbul BB: 99- 79, Tofaş-TED Kolej: 104-77.
ABD'Lİ YILDIZDAN MÜTHİŞ SAVUNMA
Banvit karşısında 6 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik bir performans sergileyen Strawberry, özellikle savunmadaki oyunuyla öne çıkan isimlerden oldu.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:42
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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