 Potanın kralı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Potanın kralı

    Potanın kralı

    ’ın son kurbanı oldu. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 8 sayı geride kapattığı karşılaşmayı 11 sayı farkla kazandı, maç fazlasıyla zirveye kuruldu.

    Beşiktaş Sompo Japan hız kesmiyor... Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Fenerbahçe'yi deviren Banvit'e deplasmanda şans tanımadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibiydi. Theodore ve Orelik'in dış atışları, Vidmar'ın da pota altından ürettiği sayılarla ilk periyodu 25-17 öne kapatan Banvit, üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdürdü ve soyunma odasına 43-35'lik skorla önde girdi.

    THOMPSON YILDI ZLAŞTI
    Beşiktaş ikinci yarıda Stimac ve Roll'ün sayılarıyla farkı kapattı. Son periyotta da 22-13'lük bir bir skor yakalayan Kartal, salondan 80-69'luk galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Beşiktaş'tan Thompson oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Dİ Büyükçekmece-İstanbul BB: 99- 79, Tofaş-TED Kolej: 104-77.

    ABD'Lİ YILDIZDAN MÜTHİŞ SAVUNMA
    karşısında 6 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik bir performans sergileyen Strawberry, özellikle savunmadaki oyunuyla öne çıkan isimlerden oldu.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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