 Patroniçe tur için iddialı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Patroniçe tur için iddialı

    Patroniçe tur için iddialı
    Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer-Sheva'nın kadın başkanı , tur için bir hayli umutlu konuştu. Barkat, "Güçlü bir takımla eşleştik. Elimizden gelen her şeyi yaparak turu geçeceğimizi düşünüyorum. Güçlü rakipleri eleyip buralara geldik" dedi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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