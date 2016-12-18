 Kartal aradığı stoperi Brezilya'da buldu – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Kartal aradığı stoperi Brezilya'da buldu

    Kartal aradığı stoperi Brezilya'da buldu

    Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren , ’nun yıldızına kanca attı. Temaslarını hızlandıran siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorluyor.

    Yönetimi stoper transferinde mutlu sona çok yakın... Uzun süredir arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Cruzeiro'da forma giyen Manoel Messias için düğmeye bastı. Bu transferde tüm şartları zorlayan Kartal, Brezilya temsilcisinin istediği 4 milyon euro bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor. İmzaların an meselesi olduğu belirtilirken, 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Neco Cirne de transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

    Siyah-beyazlıların Messias ile uzun süredir ilgilendiğini belirten Neco Cirne, "4 aydır bu oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın istenilen ücretleri ödemeyi kabul etmesi halinde transfer gerçekleşek" dedi.

    YÜZDE 50'Sİ CRUZEİRO'DA
    'nun Messias'ın bonservisinin yüzde 50'sine sahip olduğunu da kaydeden Cirne, "Diğer yüzde 50'nin sahibi olan Paranaense bu oyuncuyu satmaya daha sıcak bakıyor" diye konuştu. 3 sezondur Cruzeiro forması giyen 1.81 boyundaki sambacı, Brezilya ekibiyle 92 karşılaşmaya çıktı, 4 kez de gol attı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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