Kartal aradığı stoperi Brezilya'da buldu
Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Cruzeiro’nun yıldızına kanca attı. Temaslarını hızlandıran siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorluyor.
Siyah-beyazlıların Messias ile uzun süredir ilgilendiğini belirten Neco Cirne, "4 aydır bu oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın istenilen ücretleri ödemeyi kabul etmesi halinde transfer gerçekleşek" dedi.
YÜZDE 50'Sİ CRUZEİRO'DA
Cruzeiro'nun Messias'ın bonservisinin yüzde 50'sine sahip olduğunu da kaydeden Cirne, "Diğer yüzde 50'nin sahibi olan Paranaense bu oyuncuyu satmaya daha sıcak bakıyor" diye konuştu. 3 sezondur Cruzeiro forması giyen 1.81 boyundaki sambacı, Brezilya ekibiyle 92 karşılaşmaya çıktı, 4 kez de gol attı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
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Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
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Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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