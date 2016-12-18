 Gönül Yarası – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Gönül Yarası

    Gönül Yarası

    Devreyi ’un golüyle önde kapatan Kartal, ikinci yarıda şoka uğradı! Önce Tunay Torun eşitliği sağladı, ardından Gökhan Gönül ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Ramazan da kalesinde devleşince, şampiyon zirvenin 3 puan gerisine düştü.

    , haftaya zirveyi ele geçirme sevdasıyla girmişti. Gündüz oynanan maçta Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'a takılmasını bekleyecek, akşam da Kasımpaşa'yı yenip koltuğa kurulacaktı. Düşünce buydu... Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, vurgunu Paşa yaptı. Kartal, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda hiç ummadığı bir mağlubiyet alıp hedeflediği zirvenin bir anda 3 puan gerisine düşerken, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

    Aslında Beşiktaş adına her şey iyi başlamıştı. Cenk Tosun, 31'de takımını öne geçirdi, devre de bu skorla kapandı. Ancak ikinci yarı Kartal'a kabus oldu! 47'de Tunay Torun'un golüyle eşitliği bulan Paşa, 50'de Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti. Şoku atıp sağlı-sollu saldıran, üst üste pozisyonlar da bulan siyah-beyazlı ekip, topu bir türlü içeri sokamadı. Ramazan da kalesine set çekince, 3 puan uçup gitti.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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