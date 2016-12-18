Gönül Yarası
Devreyi Cenk Tosun’un golüyle önde kapatan Kartal, ikinci yarıda şoka uğradı! Önce Tunay Torun eşitliği sağladı, ardından Gökhan Gönül ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Ramazan da kalesinde devleşince, şampiyon zirvenin 3 puan gerisine düştü.
Aslında Beşiktaş adına her şey iyi başlamıştı. Cenk Tosun, 31'de takımını öne geçirdi, devre de bu skorla kapandı. Ancak ikinci yarı Kartal'a kabus oldu! 47'de Tunay Torun'un golüyle eşitliği bulan Paşa, 50'de Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti. Şoku atıp sağlı-sollu saldıran, üst üste pozisyonlar da bulan siyah-beyazlı ekip, topu bir türlü içeri sokamadı. Ramazan da kalesine set çekince, 3 puan uçup gitti.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:45
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
Gönül Yarası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.