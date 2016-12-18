 Gökhan Gönül'den kendi kalesine gol... – Fotomaç – 18 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'den kendi kalesine gol...

    Gökhan Gönül'den kendi kalesine gol...

    Turgay Şeren Sezonu 16. hafta mücadelesinde , 'ya konuk oldu.

    İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Kara Kartal ikinci yarıya adeta bir şokla başladı.

    47'de Tunay Torun'la beraberliği yakaladı. Ardından , 'ün kendi kalesine attığı golle 2-1 yenik duruma düştü.

    GÖKHAN GÖNÜL'DEN TERS DOKUNUŞ!
    50. dakikada ceza sahası yayı önünden havalanan topu penaltı noktasının üstünde Andre Castro kafa indirmek istedi. Topa hareketlenen Gökhan Gönül sağ ayağı ile ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağları ile buluşturdu. Kasımpaşa, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı bu golle 2-1 öne geçti.



    ERMAN TOROĞLU: GÖKHAN MANGAL YAPTI
    -Bu gol yıllarca unutulmaz. Kendin pişir kendin ye gibi. 2 kez vurup kendi kalesine attı. Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı gol uzun yıllar kafalarda kalır. Hani vardır ya "Kendin pişir kendin ye" restoranlar. Mangal yaparsın tam onun gibi oldu. Asist yaptı, bir de kendi asistine koşup Kasımpaşa'nın golünü attı. Herkes şunu konuşuyordu "Beşiktaş iyi oynamıyor ama namağlup" Olabilir ama galip geldiğinde gerçeği göremedi Beşiktaşlılar. Biz bunu söyleyince kızıyorlardı. Sonunda kamyonu devirdiler.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Gönül'den kendi kalesine gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle