Gökhan Gönül'den kendi kalesine gol...
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Kasımpaşa 47'de Tunay Torun'la beraberliği yakaladı. Ardından Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle 2-1 yenik duruma düştü.
GÖKHAN GÖNÜL'DEN TERS DOKUNUŞ!
50. dakikada ceza sahası yayı önünden havalanan topu penaltı noktasının üstünde Andre Castro kafa indirmek istedi. Topa hareketlenen Gökhan Gönül sağ ayağı ile ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağları ile buluşturdu. Kasımpaşa, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı bu golle 2-1 öne geçti.
ERMAN TOROĞLU: GÖKHAN MANGAL YAPTI
-Bu gol yıllarca unutulmaz. Kendin pişir kendin ye gibi. 2 kez vurup kendi kalesine attı. Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı gol uzun yıllar kafalarda kalır. Hani vardır ya "Kendin pişir kendin ye" restoranlar. Mangal yaparsın tam onun gibi oldu. Asist yaptı, bir de kendi asistine koşup Kasımpaşa'nın golünü attı. Herkes şunu konuşuyordu "Beşiktaş iyi oynamıyor ama namağlup" Olabilir ama galip geldiğinde gerçeği göremedi Beşiktaşlılar. Biz bunu söyleyince kızıyorlardı. Sonunda kamyonu devirdiler.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:46
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
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Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
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Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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