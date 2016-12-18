“Burası Beşiktaş’a ters geliyor”
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, “Burası Beşiktaş’a ters geliyor. Bize daha iyi geliyor. Bizim gibi takımlar inanarak çıkarsa sonuçlar iyi oluyor” dedi.
"Birkaç oyuncu transfer yapacağımızı düşünüyorum"
Devre arasında transfer yapılacak mı sorusuna Öksüz, şöyle cevap verdi:
"Bizim takımımızın başkanı Turgay Ciner Bey, hocamıza siz belli puanlara ulaşırsanız. Bu 15 puandı. Biz senin elini geliştireceğiz demişti. Hocamız çalışıyor. Devre arasında birkaç oyuncu katacağımızı düşünüyorum."
"Burası Beşiktaş'a ters geliyor"
Bu sahada Beşiktaş'a iyi geldiklerini vurgulayan Öksüz, "Burası Beşiktaş'a ters geliyor. Bize daha iyi geliyor. Bizim gibi takımlar inanarak çıkarsa sonuçlar iyi oluyor" diye konuştu.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:48
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
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Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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