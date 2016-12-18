 “Burası Beşiktaş’a ters geliyor” – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    “Burası Beşiktaş’a ters geliyor”

    “Burası Beşiktaş’a ters geliyor”

    Kasımpaşa Başkan Vekili , “Burası Beşiktaş’a ters geliyor. Bize daha iyi geliyor. Bizim gibi takımlar inanarak çıkarsa sonuçlar iyi oluyor” dedi.

    Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde oynadığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Başkan Vekili , "3 puan bizim için mutlu bir sonuç. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bugüne kadar 15 puandaydık. Rakibimiz şampiyonluğa oynayan bir takım. Bu maçı almak bizim için zordu. Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. İki takım güzel oynadı. Sonuç bize güldü. Kasımpaşa olarak ihtiyacımız vardı. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Ligde tutunma adına önemli adım attık" şeklinde konuştu.

    "Birkaç oyuncu transfer yapacağımızı düşünüyorum"
    Devre arasında transfer yapılacak mı sorusuna Öksüz, şöyle cevap verdi:
    "Bizim takımımızın başkanı Turgay Ciner Bey, hocamıza siz belli puanlara ulaşırsanız. Bu 15 puandı. Biz senin elini geliştireceğiz demişti. Hocamız çalışıyor. Devre arasında birkaç oyuncu katacağımızı düşünüyorum."

    "Burası Beşiktaş'a ters geliyor"
    Bu sahada Beşiktaş'a iyi geldiklerini vurgulayan Öksüz, "Burası Beşiktaş'a ters geliyor. Bize daha iyi geliyor. Bizim gibi takımlar inanarak çıkarsa sonuçlar iyi oluyor" diye konuştu.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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