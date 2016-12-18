Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 20 Aralık Salı günü deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa ile dün yapılan maçta oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmana diğer futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı kaydedildi. Pas, top kontrolü, dar alanda kontrol pas ve minik kale maçla devam eden antrenmanın duran top ve şut çalışması sonrası yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile sahada bireysel çalışmalara devam eden Aras Özbiliz ve Anderson Talisca'nın katılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:54
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 31
Yorum
Tarafsız Boş yorumlar yapmışsınız, sadece bjk dün şanssızdı çok güzel oynadı yenilgiler olabilir şu anda bjk den iyi oynayan bir takım yok ayrıca bjk fb nin 3 de 1 fiyatına kurulmuş bir takım ama oyun olarak bjk fb den 5 kat üstün sabırlı olun, hiç bir oyun oynamayan ancak sürekli kedi gibi 4 ayağının üstüne düşen gs birseyler yapmazsa bjk banko şampiyon dur, fb nin hiç şansı yok
- İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu
Toplam 7
Yorum
ismail ben galatasaraylı olarak söylüyom bjk şampiyon sezon sonu burdayım
- Babel için geri sayım
Toplam 1
Yorum
Tony Çok mu aradınız bu adamı veya en ucuzu kesin buydu hiç şaşırmadım !
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