 ''Beşiktaş’a gitmemek benim için saçmalık'' – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    ''’a gitmemek benim için saçmalık''

    ''Beşiktaş’a gitmemek benim için saçmalık''

    Bu sözün sahibi ismi yıllardır Türk takımları ile anılan ...

    'ın gündemine gelen Zenit'li oyuncu, transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Sol stoperde ısrarcı olan Beşiktaş 'in istediği bölgede oynayan 31 yaşındaki savunmacı, "Zenit'te garip bir durum var. Lucescu'nun planları dahilinde değilim ama takımdan gitmemi istemiyor. İyi bir sözleşmem var. Bu doğru ama oynamak istiyorum. Beşiktaş'a gitmemek bir saçmalık olur" dedi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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