 Bakambu transferine veto – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Bakambu transferine veto

    Bakambu transferine veto
    Ara transfer dönemi öncesi yönetimi, Babel ile temaslara devam ederken, sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Babel'i istemediği iddia edilen Güneş'in, forması giyen için yönetime rapor verdiği ileri sürüldü. Ancak yönetimin, bu futbolcuyu Avrupa Ligi'nde oynatamayacağı için transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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