 Babel için geri sayım – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Babel için geri sayım

    Babel için geri sayım

    Hollandalı için , “Kalmasını isteriz” dedi ama yıldız futbolcunun Kartal olması an meselesi.

    'ın gündemindeki için kulübü dün bir açıklama yaptı. İspanyol kulübünün başkanı Tino Fernandez, iki hafta sonra sözleşmesi sona erecek Hollandalı yıldızın kalmasını istediklerini belirtirken, "Birkaç görüşme yaptık. Amacımız takımda kalması. Ancak başka teklifler aldı mı bilmiyorum" dedi. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak ise 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin devam ettiğini vurgulayıp, "Babel'in peşindeyiz. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur" sözlerini sarfetti. Bu arada siyah-beyazlıların Babel'e senelik 2 milyon euro'dan 2.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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