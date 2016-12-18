 Arnavutlar’dan Hyka iddiası – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Arnavutlar’dan iddiası

    Arnavutlar’dan Hyka iddiası
    Transfer listesinde birçok isim olduğu belirtilen için bir iddia da Arnavutluk'tan geldi. Arnavut basını, forması giyen Hyka'nın Beşiktaş'a transfer olacağını ileri sürdü. 28 yaşındaki orta saha için Antalyaspor'un da Luzern'e resmi teklifte bulunduğu belirtilirken, Arnavut oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymek istediği kaydedildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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