 Akyazı için bir araya geldiler – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Akyazı için bir araya geldiler

    Akyazı için bir araya geldiler

    Akyazı Spor Kompleksi ve yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katılacak Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş ve beraberindekiler, Trabzon'da bir araya geldi.

    Trabzon'da bir restoranda düzenlenen toplantıya, Orman ve Güneş'in yanı sıra Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Tolga Zengin, teknik direktör Giray Bulak ve davetliler katıldı.

    Toplantı, 10 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:19
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