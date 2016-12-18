Akyazı için bir araya geldiler
Akyazı Spor Kompleksi ve yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katılacak Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş ve beraberindekiler, Trabzon'da bir araya geldi.
Toplantı, 10 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:19
- Babel için geri sayım
Toplam 4
Yorum
ebabil bence İLK TERCİH BAKAMBU olmalı.
- Bakambu transferine veto
Toplam 2
Yorum
ebabil bakambu çok iyi transfer olur.bırakın avrupa ligini kardeşim bu takımın bu seneki hedefi şampiyonlar liginden sonra ligde şampiyon olmak onun için çaba sarfedilmeli.o sebepten bakambu transferi müşhiş olur.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 35
Yorum
yaşlı kartal nedense kimse yediğimiz gollerde fabri nin hatalarını söylemiyor.bu adam hep kaleden 2 - 3 metre ilerde durduğu sürece daha çok goller yeriz.iyi takım olmanın birinci şartı çık iyi bir kaleciye sahip olmaktır.ucuzcu fiko olduğu sürece bu hayalden öteye geçmez ne yazıkki.
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