Akyazı için bir araya geldiler

Trabzon'da bir restoranda düzenlenen toplantıya, Orman ve Güneş'in yanı sıra Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Tolga Zengin, teknik direktör Giray Bulak ve davetliler katıldı.

Toplantı, 10 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.