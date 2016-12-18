 Adriano cezalı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    cezalı

    Adriano cezalı
    Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Adriano dünkü Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart sınırındaydı. Brezilyalı futbolcu ikinci yarıda Tunay'ın hızlı atağını kesmek isterken rakibine müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gören cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu gelecek hafta G.Antep'e karşı forma giyemeyecek. Caner Erkin de sakat olduğu için sol bekte Tosic ya da Beck oynayacak.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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