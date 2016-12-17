Tartışmalı pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa karşısında Cenk Tosun'un 31. dakkadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan, Tunay Torun'dan topu kaparak takımını atağa kaldırdı. Topla birlikte yarı sahayı geçen Cenk Tosun pasını sol kanattaki Vincent Aboubakar buluşturdu. Topla birlikte yaklaşık 30 metre koşan Vincent Aboubakar ceza sahası içine girip Ricardo Quaresma'ya pasını gönderdiği topu takip eden Cenk Tosun kafa vuruşunu yaparak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
Beşiktaş'ın golü bulduğu hızlı hücum öncesi yerde kalan Kasımpaşa oyuncusu Tunay Torun, Tolgay Arslan'ın bileğine bastığı gerkçesiyle faul itirazlarında bulundu. Maçın hakemi Halil Umut Meler bu pozisyonda devam kararı verdi.
TOLGAY'DAN DEVRE ARASINDA İTİRAF!
Kasımpaşalı oyuncu Tunay Torun, Beşiktaş'ın attığı golden önce Tolgay'ın kendisine faul yaptığını söyledi. Devre arasında soyunma odasına girerken Beşiktaşlı oyuncuyla aralarında geçen diyaloğu anlatan Tunay, "O pozisyonda ben kendimi bıraksam ne olacak. Orada bir tekme yedim. Zaten devre arasında Tolgay'la içeri girerken konuştuk onu. Faul olduğunu söyledi bana. Ama hakemler hata yapar onlar da insan. Belki de böyle olması gerekiyormuş sonuça biz aldık 3 puanı." diye konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:47
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 1
Yorum
bjk :) Fenerbahçe ancak vapurla Beşiktaş'a geçer . Oradan Aziz istifa sesleriyle geri döner.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
XBey BJK lilerde bir yas bir gözyaşı sorma gitsin içim cız etti. Hakem yardım etmeyince verdiler tırıvırının gözüne.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
bjk Yenilmek önemli değilde taktik hata var yetkili birine anlatsam haklısın derde sesimizi duyuramamak en büyük sıkıntı,para lazım :)
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