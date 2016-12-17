 Rakip Kasımpaşa, hedef liderlik – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Rakip , hedef liderlik

    Rakip Kasımpaşa, hedef liderlik

    ; bugün saat 16.00’daki maçta Başakşehir’in Trabzonspor’a puan kaybetmesi halinde, ’yı mağlup ederse liderlik koltuğuna oturacak. Kartal, ’de namağlup olarak yoluna devam ediyor.

    , 'in 15. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bursaspor'u 2-1 mağlup eden ve lider Başakşehir'in G.Birliği ile 0-0 berabere kalmasıyla rakibiyle puanları eşitleyen siyah-beyazlı takım, bugün liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, bugün saat 16.00'da Başakşehir'in, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada olası puan kaybı durumunda, Kasımpaşa'yı mağlup ederse saat 20.45 itibarıyla zirvenin yeni sahibi olacak. Başakşehir ve F.Bahçe beraberliklerin ardından Bursaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 'yı yenerek galibiyet serisi de yakalamaya çalışacak. Beşiktaş, ligde bu sezon henüz yenilgi görmedi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de şu ana dek yaptığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 7 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan elde etti.

    QUARESMA OYNUYOR, MARCELO YOK
    F.Bahçe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Quaresma cezasını tamamladı. Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçta 4. kez sarı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyen Quaresma bugün sahada olacak. Kartal'da Quaresma sevinci yaşanırken, Marcelo'nun cezası ise sıkıntı yaratıyor. Bursaspor maçında cezalı duruma düşen Marcelo takımını yalnız bırakacak. Bu sezon Akhisar, Ç. Rize, Antalya ve Bursa maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncunun yerine bugün stoperde Rhodolfo'nun ilk 11'de oynayacağı öğrenildi.

    GALİBİYETLERDE 18-2 BEŞİKTAŞ
    Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde bugün 27'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 26 müsabakadan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 2 kez galibiyete ulaşabildi. Beşiktaş'ın 55 golüne, Kasımpaşa ise 21 golle cevap verdi.

    7 MAÇIN 5'İNİ 2-1 KAZANDILAR
    Beşiktaş yaptığı son 7 resmi maçın 5'ini aynı skorla tamamladı. Bu maçlarda 5 galibiyet alan Kartal, rakiplerini 2-1'lik skorlarla yendi. Ligde Trabzon, Adana ve Bursa'yı 2-1'lik skorlarla geçen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise Darıca GB ile Kayseri'yi aynı sonuçla yendi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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