Rakip Kasımpaşa, hedef liderlik
Beşiktaş; bugün saat 16.00’daki maçta Başakşehir’in Trabzonspor’a puan kaybetmesi halinde, Kasımpaşa’yı mağlup ederse liderlik koltuğuna oturacak. Kartal, Süper Lig’de namağlup olarak yoluna devam ediyor.
QUARESMA OYNUYOR, MARCELO YOK
F.Bahçe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Quaresma cezasını tamamladı. Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçta 4. kez sarı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyen Quaresma bugün sahada olacak. Kartal'da Quaresma sevinci yaşanırken, Marcelo'nun cezası ise sıkıntı yaratıyor. Bursaspor maçında cezalı duruma düşen Marcelo takımını yalnız bırakacak. Bu sezon Akhisar, Ç. Rize, Antalya ve Bursa maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncunun yerine bugün stoperde Rhodolfo'nun ilk 11'de oynayacağı öğrenildi.
GALİBİYETLERDE 18-2 BEŞİKTAŞ
Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde bugün 27'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 26 müsabakadan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 2 kez galibiyete ulaşabildi. Beşiktaş'ın 55 golüne, Kasımpaşa ise 21 golle cevap verdi.
7 MAÇIN 5'İNİ 2-1 KAZANDILAR
Beşiktaş yaptığı son 7 resmi maçın 5'ini aynı skorla tamamladı. Bu maçlarda 5 galibiyet alan Kartal, rakiplerini 2-1'lik skorlarla yendi. Ligde Trabzon, Adana ve Bursa'yı 2-1'lik skorlarla geçen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise Darıca GB ile Kayseri'yi aynı sonuçla yendi.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Rakip Kasımpaşa, hedef liderlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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