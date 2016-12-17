Özdeş: "Beşiktaş'ta şaşkınlık oldu"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Savunmamızı, ligin en kaliteli takımına karşı doğru kullandık. Önemli bir galibiyet aldık. Takımımızın bulunması gereken yer üst sıralar” dedi.
"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
"Maçtan önce inandığımız oyunu oynamak önemliydi" diyen Özdeş, "Geçen hafta Bursa maçının ikinci yarısında farklı bir oyunu vardı Beşiktaş'ın. Bunu oynayacakların biliyorduk. Buna güzel bir karşılık verdik. Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık, o yüzden birlikte savunma yapmak önemliydi. Bunu çok iyi yaptık. İlk devre bir korner dönüşü yediğimiz golle geriye düştük. İkinci yarı coşkulu oynamamızın bu maçı geri getireceğini arkadaşlara söyledim. İkinci gol sonrası Beşiktaş'ta bir şaşkınlık oldu. Savunmamızı, ligin en kaliteli takımına karşı doğru kullandık. Önemli bir galibiyet aldık. Takımımızın bulunması gereken yer üst sıralar. Kazanabilecek oyunlarımız vardı daha önce ancak 1 puan almıştık. Bu 2 maçtan 6 puan almak çok iyi ve son olarak Antalya maçını da kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar diliyorum. Çok kaliteli bir takım" diye konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 1
Yorum
bjk :) Fenerbahçe ancak vapurla Beşiktaş'a geçer . Oradan Aziz istifa sesleriyle geri döner.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
XBey BJK lilerde bir yas bir gözyaşı sorma gitsin içim cız etti. Hakem yardım etmeyince verdiler tırıvırının gözüne.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
bjk Yenilmek önemli değilde taktik hata var yetkili birine anlatsam haklısın derde sesimizi duyuramamak en büyük sıkıntı,para lazım :)
Özdeş: "Beşiktaş'ta şaşkınlık oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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