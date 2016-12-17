 Özdeş: "Beşiktaş'ta şaşkınlık oldu" – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Özdeş: "Beşiktaş'ta şaşkınlık oldu"

    Kasımpaşa Teknik Direktörü , 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Savunmamızı, ligin en kaliteli takımına karşı doğru kullandık. Önemli bir galibiyet aldık. Takımımızın bulunması gereken yer üst sıralar” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 devirmeyi başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü , öncelikle bu sabah Kayseri'de gerçekleşen hain saldırıyı kınayarak başladı. Özdeş, "Bugün güne kahreden alçakla bir saldırı haberiyle uyandık. Yine bir terör eylemi bu kez askerlerimiz şehit oldu, milletimizin başı sağ olsun Allah devletimizi ve milletimizi korusun" dedi.

    "ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
    "    Maçtan önce inandığımız oyunu oynamak önemliydi" diyen Özdeş, "Geçen hafta Bursa maçının ikinci yarısında farklı bir oyunu vardı Beşiktaş'ın. Bunu oynayacakların biliyorduk. Buna güzel bir karşılık verdik. Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık, o yüzden birlikte savunma yapmak önemliydi. Bunu çok iyi yaptık. İlk devre bir korner dönüşü yediğimiz golle geriye düştük. İkinci yarı coşkulu oynamamızın bu maçı geri getireceğini arkadaşlara söyledim. İkinci gol sonrası Beşiktaş'ta bir şaşkınlık oldu. Savunmamızı, ligin en kaliteli takımına karşı doğru kullandık. Önemli bir galibiyet aldık. Takımımızın bulunması gereken yer üst sıralar. Kazanabilecek oyunlarımız vardı daha önce ancak 1 puan almıştık. Bu 2 maçtan 6 puan almak çok iyi ve son olarak Antalya maçını da kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar diliyorum. Çok kaliteli bir takım" diye konuştu.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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