 Koşmayana acımam – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Koşmayana acımam

    Koşmayana acımam

    maçında orta sahasını çok koşan oyuncularından kuracak olan tecrübeli hoca, Aboubakar ve Cenk’ten de sürekli baskı yapmalarını istedi.

    Teknik Direktörü , bu akşam oynanacak maçının taktğini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, kupa karşılaşmasında 18 kişilik kadroya almayarak dinlendirdiği Oğuzhan ile Tolgay'ı bu kez ilk 11'de görevlendirecek. Orta alanda Atiba'nın yanında görev yapacak olan ikili; sadece Beşiktaş ataklarını yönlendirmeyecek, ayrıca Kasımpaşa'nın kalabalık şekilde ileri çıkmasına engel olacak. Bu arada forvet oyuncularıyla özel görüşen Güneş'in, "Rakip savunmaya sürekli baskı yapacaksınız. Orta saha da destek olacak. Koşmayan bir tek oyuncu bile görmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

    CENK TOSUN 'DESTE' PEŞİNDE
    Bu arada siyah-beyazlı formayla en golcü sezonunu yaşayan Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında da fileleri havalandırmayı hedefliyor. Süper Ligde bu sezon 14 maçta 9 kez gol sevinci yaşayan ve gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Cenk, en azından bir gol daha atarak gol sayısını bir desteye çıkarmak istiyor.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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