 Kerim Antalya’ya – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kerim Antalya’ya

    Kerim Antalya’ya

    Güney temsilcisi, ’un da kadrosuna katmak istediği ’ı 6 aylık kiralamak için düğmeye bastı.

    Beşiktaşlı , yolunda... Teknik direktör 'in bu sezon çok fazla kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Kerim, Ocak ayında siyah-beyazlı takımdan ayrılmak üzere. 'un da kadrosuna katmak istediği Kerim Frei için Antalyaspor resmen devreye girdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 'tan Kerim'in adını transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Bu gelişmenin ardından Antalyaspor, Beşiktaş ile temasa geçti. Antalyaspor'un teklifine genç yıldızın da sıcak baktığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcunun, Antalyaspor'a kiralık giderek kendi göstermek için Ocak ayında ayrılığa 'Evet' deme kararı aldığı belirtildi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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